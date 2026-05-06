Чемпионат Израиля по гандболу. "Рамат а-Шарон" вышел в финал
время публикации: 06 мая 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 12:38
Первым финалистом мужского чемпионата Израиля по гандболу стал "Рамат а-Шарон".
Команда победила "Апоэль" (Ашдод) 30:28. Счет в серии стал 2:0.
Полуфинальное противостояние команд Ришон ле-Циона продлилось до третьего матча.
Во второй игре "Маккаби" и "Апоэль" сыграли вничью 37:37 в основное время. "Апоэль" победил 41:40.
Счет в серии 1:1.
