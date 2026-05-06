Футбол. Впечатляющие достижения "Арсенала"
время публикации: 06 мая 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 11:23
Победив 1:0 "Атлетико", "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов.
"Канониры" повторили клубный рекорд по количеству побед в одном сезоне - 41 победа во всех турнирах (рекорд установлен в сезоне 1970-71 годов).
В 30 играх в сезоне "Арсенал" не пропустил (впервые с сезона 1993-94 годов).
Давид Райя не пропустил в этом сезоне в девяти матчах Лиги чемпионов. Это повторение рекорда вратарей английских команд, установленный в сезоне 2020-21 годов голкипером "Челси" Эдуаром Менди. .
