Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Австрии

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу сборная Австрии разгромила израильтянок 38:23.

Израильтянки проиграли все пять игр отборочного турнира и не претендуют на выход в финальную часть турнира.

Уже вышла в финальную часть сборная Испании, победившая во всех пяти играх.

За вторую путевку в личной встрече будут вести борьбу сборные Австрии (3 победы) и Греции (2 победы).

В последнем матче израильтянки сыграют со сборной Испании.