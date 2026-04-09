x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Австрии

Гандбол
Спорт/важное
время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:50 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 09:58
AP Photo/Peter Dejong

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу сборная Австрии разгромила израильтянок 38:23.

Израильтянки проиграли все пять игр отборочного турнира и не претендуют на выход в финальную часть турнира.

Уже вышла в финальную часть сборная Испании, победившая во всех пяти играх.

За вторую путевку в личной встрече будут вести борьбу сборные Австрии (3 победы) и Греции (2 победы).

В последнем матче израильтянки сыграют со сборной Испании.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
