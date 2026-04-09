Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтянки проиграли сборной Австрии
время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:50 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 09:58
В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу сборная Австрии разгромила израильтянок 38:23.
Израильтянки проиграли все пять игр отборочного турнира и не претендуют на выход в финальную часть турнира.
Уже вышла в финальную часть сборная Испании, победившая во всех пяти играх.
За вторую путевку в личной встрече будут вести борьбу сборные Австрии (3 победы) и Греции (2 победы).
В последнем матче израильтянки сыграют со сборной Испании.
