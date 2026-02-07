x
07 февраля 2026




Спорт

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Чемпионкой стала Анна Удине Стрем

Олимпиада 2026
Прыжки с трамплина на лыжах
время публикации: 07 февраля 2026 г., 22:06 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 22:06
Олимпиада. Прыжки с трамплина. Чемпионкой стала Анна Удине Стрем
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Чемпионкой олимпиады в прыжках с нормального трамплина стала норвежка Анна Удине Стрем.

Словенка Ника Превц, считавшаяся фаворитом соревнований, заняла второе место.

Бронзовую медаль завоевала японка Нозоми Маруяма.

Анна Удине Стрем - двукратная чемпионка мира.

