Олимпиада. Прыжки с трамплина. Чемпионкой стала Анна Удине Стрем
время публикации: 07 февраля 2026 г., 22:06 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 22:06
Чемпионкой олимпиады в прыжках с нормального трамплина стала норвежка Анна Удине Стрем.
Словенка Ника Превц, считавшаяся фаворитом соревнований, заняла второе место.
Бронзовую медаль завоевала японка Нозоми Маруяма.
Анна Удине Стрем - двукратная чемпионка мира.
