07 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 февраля 2026
07 февраля 2026
07 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Маккаби" (Хайфа) не сумел победить в столице. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 07 февраля 2026 г., 21:37
"Маккаби" (Хайфа) не сумел победить в столице. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2

"Красные" одержали четвертую победу подряд и поднялись на третье место.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Хайфа) 1:1

У "зеленых" было подавляющее преимущество (82% владения мячом), но дожать хозяев они не сумели.

Апоэль (Хайфа) - Ашдод 0:2

Бней Сахнин - Апоэль (Петах-Тиква) 1:2

"Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место.

Оба мяча в ворота хозяев забил Марк Кошта.

Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1

