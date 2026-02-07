"Маккаби" (Хайфа) не сумел победить в столице. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 07 февраля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 21:37
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Тель-Авив) 0:2
"Красные" одержали четвертую победу подряд и поднялись на третье место.
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Хайфа) 1:1
У "зеленых" было подавляющее преимущество (82% владения мячом), но дожать хозяев они не сумели.
Апоэль (Хайфа) - Ашдод 0:2
Бней Сахнин - Апоэль (Петах-Тиква) 1:2
"Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на шестое место.
Оба мяча в ворота хозяев забил Марк Кошта.
Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1
