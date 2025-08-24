Молодежный чемпионат мира по стрельбе из лука. Израильтянин занял четвертое место
время публикации: 24 августа 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 17:03
В Виннипеге, Канада. сегодня завершится молодежный чемпионат мира по стрельбе из лука (спортсмены до 21 года).
В медальном зачете лидируют американцы, завоевавшие 4 золотых иодну серебряную медаль.
Больше всех медалей завоевали представители Южной Кореи (3 + 4 + 1).
Украинцы завоевали одну бронзовую медаль.
Израильтянин Шамай Ямром занял четвертое место.
Сборная Израиля проиграла в четвертьфинале команде Индии 233:235. Команда Индии стала чемпионом.
