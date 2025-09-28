Стрельба из лука. Рой Дрор побил рекорд Израиля

Рой Дрор (стрельба из лука, олимпийский лук) установил рекорд Израиля, сообщает Sport5.

На соревнованиях в Институте Вингейта он набрал 1342 очка.

Предыдущий рекорд установил в 1996 году Ярон Колтник (1333).

Рой Дрор впервые участвовал в соревнованиях FITA, которые включают стрельбу с дистанций 90,70, 50 и 30 метров (на международных соревнованиях стрельба ведется со стандартной дистанции 70 метров).

Рой Дрор установил рекорд на дистанции 70 метров - 341 очко (предыдущий рекорд 339 очков был установлен в 2000 году).