28 сентября 2025
Спорт

Стрельба из лука. Рой Дрор побил рекорд Израиля

Стрельба из лука
Рекорды Израиля
время публикации: 28 сентября 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 10:43
Стрельба из лука. Рой Дрор побил рекорд Израиля
AP Photo/Brynn Anderson

Рой Дрор (стрельба из лука, олимпийский лук) установил рекорд Израиля, сообщает Sport5.

На соревнованиях в Институте Вингейта он набрал 1342 очка.

Предыдущий рекорд установил в 1996 году Ярон Колтник (1333).

Рой Дрор впервые участвовал в соревнованиях FITA, которые включают стрельбу с дистанций 90,70, 50 и 30 метров (на международных соревнованиях стрельба ведется со стандартной дистанции 70 метров).

Рой Дрор установил рекорд на дистанции 70 метров - 341 очко (предыдущий рекорд 339 очков был установлен в 2000 году).

