Молодежный чемпионат мира по водному поло. Соперники израильтянок
время публикации: 09 августа 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 09:17
Завтра в Бразилии начнется женский молодежный чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).
Сборная Израиля играет в группе А.
Соперники израильтянок команды Новой Зеландии, Нидерландов и Испании.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025