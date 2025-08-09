x
09 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 августа 2025
|
09 августа 2025
|
последняя новость: 09:47
09 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира по водному поло. Соперники израильтянок

Водное поло
время публикации: 09 августа 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 09:17
Молодежный чемпионат мира по водному поло. Соперники израильтянок
AP Photo/Ng Han Guan

Завтра в Бразилии начнется женский молодежный чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Сборная Израиля играет в группе А.

Соперники израильтянок команды Новой Зеландии, Нидерландов и Испании.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Водное поло. Победителем женского чемпионата мира стала сборная Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Водное поло. Чемпионом мира стала сборная Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Водное поло. Израильтяне проиграли сборной Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2025

Водное поло. Сборная Израиля вышла в финальную часть чемпионата Европы