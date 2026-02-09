x
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Итальянки обыграли сборную Японии

Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 09 февраля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 15:43
AP Photo/Petr David Josek

В матче женского олимпийского хоккейного турнира итальянки победили сборную Японии 3:2.

Это вторая победа сборной Италии в матче олимпийского турнира. В Турине 20 лет назад итальянки проиграли во всех матчах.

В первом периоде две шайбы забросила Матильда Фантин (университет Пенсильвании).

На 23-й минуте Руи Укита (Дайсин) сократила отставание 2:1.

На 37-й секунде третьего периода отличилась Кристин делла Ровере (Торонто Скептрес) 3:1.

На 52-й минуте гол забила Окане Сига (Обихиро Ледис). В конце японки устроили штурм, но сравнять счет не сумели.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
