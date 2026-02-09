Олимпиада. Хоккей. Итальянки обыграли сборную Японии
В матче женского олимпийского хоккейного турнира итальянки победили сборную Японии 3:2.
Это вторая победа сборной Италии в матче олимпийского турнира. В Турине 20 лет назад итальянки проиграли во всех матчах.
В первом периоде две шайбы забросила Матильда Фантин (университет Пенсильвании).
На 23-й минуте Руи Укита (Дайсин) сократила отставание 2:1.
На 37-й секунде третьего периода отличилась Кристин делла Ровере (Торонто Скептрес) 3:1.
На 52-й минуте гол забила Окане Сига (Обихиро Ледис). В конце японки устроили штурм, но сравнять счет не сумели.
