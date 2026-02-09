Трагедия в Од а-Шароне: 12-летний мальчик на электровелосипеде погиб под колесами машины
время публикации: 09 февраля 2026 г., 16:06 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 16:06
12-летний мальчик, получивший крайне тяжелые травмы в результате ДТП на бульваре А-Несиим в Од а-Шароне, скончался по дороге в больницу.
Сообщается, что мальчик ехал по проезжей части на электровелосипеде: езда на этом виде транспорта в Израиле разрешена только с 16-летнего возраста, и требует прохождения экзамена на теорию вождения.
Днем ранее на шоссе 241 погиб 12-летний Аарон Иегуда из поселка Битха: его сбила машина.
С начала года на дорогах страны погибли восемь детей и подростков.
