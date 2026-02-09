Трагедия в Од а-Шароне: 12-летний мальчик на электровелосипеде погиб под колесами машины

12-летний мальчик, получивший крайне тяжелые травмы в результате ДТП на бульваре А-Несиим в Од а-Шароне, скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что мальчик ехал по проезжей части на электровелосипеде: езда на этом виде транспорта в Израиле разрешена только с 16-летнего возраста, и требует прохождения экзамена на теорию вождения.

Днем ранее на шоссе 241 погиб 12-летний Аарон Иегуда из поселка Битха: его сбила машина.

С начала года на дорогах страны погибли восемь детей и подростков.