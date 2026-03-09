"Спасите наших девочек": оппозиция призвала Австралию предоставить убежище иранским футболисткам

Противники иранского режима призвали правительство Австралии не допустить возвращения в Иран женской сборной по футболу, принимавшей участие в чемпионате Азии. По их словам, спортсменки могут подвергнуться преследованию.

Перед первым матчем турнира спортсменки отказались исполнять национальный гимн, что было воспринято как манифестация в поддержку оппозиции. Судя по всему, с ними была проведена "разъяснительная работа", поскольку на остальных играх гимн они исполняли.

После заключительного матча турнира манифестанты окружили автобус с футболистками, требуя "спасти наших девочек". По словам активиста Хади Карими, по меньшей мере три спортсменки показывали рукой жест помощи. "Они показывали сигнал SOS. Их жизни в опасности", – заявил он.

С призывом предоставить убежище спортсменкам выступил и наследник иранского престола принц Реза Пехлеви. "Их мужественный поступок, отказ от исполнения гимна нынешнего режима, грозит им в случае возвращения в Иран серьезными последствиями. Я призываю правительство Австралии вмешаться", – написал он в социальных сетях.

Позднее пресс-служба принца сообщила, что пяти игрокам женской сборной Ирана по футболу – Фатеме Пасандида, Захре Ганбари, Захре Сарбали, Атефе Рамезанизаде и Моне Хамуди – удалось покинуть расположение команды и получить убежище в Австралии