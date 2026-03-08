Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей "Гран-при Верхней Австрии".

В Линце завершился турнир по дзюдо "Гран-при Верхней Австрии".

Израильтянки завоевали четыре медали.

Раз Гершко стала победительницей в весовой категории свыше 78 кг.

В этой же категории Юли Альма Мишинер завоевала бронзовую медаль.

В категории до 63 кг бронзовые медали завоевали Керем Примо и Гили Шарир.