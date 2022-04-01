СК РФ будет расследовать "авиаудар по нефтебазе в Белгороде"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщает РИА Новости.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пожар на нефтебазе в Белгороде стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород, сообщает УНИАН.

Кулеба отметил, что не владеет всей военной информацией.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Министерство обороны Украины также не подтверждает информацию об авиаударе по нефтебазе в российской Белгороде и подчеркивает, что "Украина не несет ответственность за происшествия в России".

Спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил: "Хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации".

Он также заявил, что не будет ни подтверждать эту информацию, ни опровергать, и добавил, что подобные обвинения звучат не впервые.