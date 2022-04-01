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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 15:50

МИД и минобороны Украины прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде

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МИД и минобороны Украины прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к авиаудару по нефтебазе в российском городе Белгород, сообщает УНИАН.

Кулеба отметил, что не владеет всей военной информацией.


"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Министерство обороны Украины также не подтверждает информацию об авиаударе по нефтебазе в российской Белгороде и подчеркивает, что "Украина не несет ответственность за происшествия в России".

Спикер министерства обороны Александр Мотузяник заявил: "Хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и все катастрофы, все события, происходящие на территории российской федерации".

Он также заявил, что не будет ни подтверждать эту информацию, ни опровергать, и добавил, что подобные обвинения звучат не впервые.

Напомним, в пятницу, 1 апреля, возник сильный пожар на нефтебазе в Белгороде (РФ, недалеко от границы с Украиной). В пресс-службе МЧС РФ заявили, что горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары.

Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде возник после того, как два вертолета украинских ВВС нанесли по ней ракетный удар.

По состоянию на 15:00 официальных подтверждений причастности украинских военных к пожару на нефтебазе в прессе не появлялось.


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