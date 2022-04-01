Мэр украинского города Бровары: российские войска покинули район, началось разминирование

В пятницу, 1 апреля, мэр украинского города Бровары Игорь Сапожко сообщил, что российские войска покинули практически весь Броварской район.

После их ухода в районе началось разминирование сел. Как сообщает ТСН, саперы начали с Залесья, вечером пиротехническая группа зашла в Большую Дымерку. Местные власти призывают не въезжать на любом транспорте в леса, расположенные в Броварском районе.

С начала войны в броварскую больницу доставили более 160 человек, пострадавших в результате военных действий, рассказал главный врач Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк.