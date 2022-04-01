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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 20:26

Мэр украинского города Бровары: российские войска покинули район, началось разминирование

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Мэр украинского города Бровары: российские войска покинули район, началось разминирование

В пятницу, 1 апреля, мэр украинского города Бровары Игорь Сапожко сообщил, что российские войска покинули практически весь Броварской район.

После их ухода в районе началось разминирование сел. Как сообщает ТСН, саперы начали с Залесья, вечером пиротехническая группа зашла в Большую Дымерку. Местные власти призывают не въезжать на любом транспорте в леса, расположенные в Броварском районе.

С начала войны в броварскую больницу доставили более 160 человек, пострадавших в результате военных действий, рассказал главный врач Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк.


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