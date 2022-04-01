Виталий Кличко: в Киеве по-прежнему опасно, возвращаться рано

В Киеве по-прежнему опасно, возвращаться рано, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - заявил он; его слова приводит ВВС.

По словам Кличко, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои".

Генштаб ВСУ ранее в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.