Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 17:17

Виталий Кличко: в Киеве по-прежнему опасно, возвращаться рано

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мэр Киева Виталий Кличко

В Киеве по-прежнему опасно, возвращаться рано, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Риск погибнуть (в Киеве) все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - заявил он; его слова приводит ВВС.

По словам Кличко, к северу и к востоку от Киева ведутся "ожесточенные бои".


Генштаб ВСУ ранее в очередной сводке заявил о том, что военным удалось вернуть контроль над населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях, над населенными пунктами Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...