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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 21:55

Омбудсмен: российские войска пытаются установить полный контроль над Мариуполем

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Омбудсмен: российские войска пытаются установить полный контроль над Мариуполем

Российские войска пытаются установить полный контроль над Мариуполем в Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Со вчерашнего дня захватчики не пропускают из Мариуполя жителей. По словам очевидцев, они установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым", - отметила она.


Денисова подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является ничем иным, как геноцидом в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - сказала омбудсмен.

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