Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали 153 ребенка

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 1 апреля) в результате действий российской армии на территории Украины погибли не менее 153 несовершеннолетних, 245 детей получили ранения.

В офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 859 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

По данным ООН, после вторжения российской армии в Украину миллионы детей были вынуждены вместе со взрослыми покинуть свои дома.