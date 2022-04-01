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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 18:51

В Запорожской области произведен обмен пленными между украинской и российской сторонами

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В Запорожской области произведен обмен пленными между украинской и российской сторонами

В пятницу, 1 апреля, в Запорожской области был произведен обмен пленными между украинской и российской сторонами, сообщает ТСН.

Домой вернулись 86 украинских военных, в том числе – 15 женщин. О числе переданных России солдат не сообщается.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что обмен состоялся по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Также она отметила, что это второй обмен пленными с начала войны.


"Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем бороться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь", - написала Верещук.

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Вице-премьер Украины сообщила об обмене пленными

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