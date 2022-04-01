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NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 22:32

Представитель ООН посетит Москву и Киев, чтобы обсудить гуманитарное перемирие

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Представитель ООН посетит Москву и Киев, чтобы обсудить гуманитарное перемирие

Заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в воскресенье, 3 апреля, отправится в Москву, чтобы обсудить возможность заключения гуманитарного перемирия. После этого он посетит с аналогичной миссией Киев, сообщает ВВС.

Как сообщила ранее членам Совбеза ООН помощник генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, Антониу Гутерриш поручил Гриффитсу срочно обсудить со сторонами возможные договоренности по поводу прекращения огня в гуманитарных целях.


После этого Гриффитс связался с обеими сторонами, которые приветствовали эту инициативу.

"Я попросил Мартина Гриффитса добиваться достижения гуманитарного прекращения огня на Украине. Он отправится в Москву в воскресенье, а затем посетит Киев, что означает, что мы не сдаемся", - сказал в свою очередь Гутерриш.

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