Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире1 апреля 2022 г., 08:16

"Нет времени заниматься всеми предателями". Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Нет времени заниматься всеми предателями". Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил звания начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня принято решение относительно "антигероев". Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание. Потому уже больше не генерал экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу, 1 апреля.

Зеленский подчеркнул, что военнослужащие высшего офицерского звания, "которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты государства, свободы и независимости", обязательно будут лишены высших военных званий в соответствии со статьей 48 дисциплинарного Статута Вооруженных сил Украины.


"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. А настоящим героям СБУ абсолютная благодарность. Как и каждому и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев, на самом деле, очень много", – заявил президент Украины.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...