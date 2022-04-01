"Нет времени заниматься всеми предателями". Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил звания начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова и начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодня принято решение относительно "антигероев". Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание. Потому уже больше не генерал экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – заявил Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу, 1 апреля.

Зеленский подчеркнул, что военнослужащие высшего офицерского звания, "которым что-то помешало определиться, где их родина, которые нарушают военную присягу, данную на верность украинскому народу относительно защиты государства, свободы и независимости", обязательно будут лишены высших военных званий в соответствии со статьей 48 дисциплинарного Статута Вооруженных сил Украины.

"Случайным генералам с нами не по дороге дальше. А настоящим героям СБУ абсолютная благодарность. Как и каждому и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев, на самом деле, очень много", – заявил президент Украины.