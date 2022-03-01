Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю"

Вечером 1 марта 2022 года Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", передает ТАСС. В заявлении ведомства сказано, что решение связано "с целенаправленным и систематическим размещением" информации с "призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира.

На момент публикации этого сообщения сайты "Эха Москвы" и "Дождя" были доступны за пределами России, но у россиян стали возникать проблемы с доступом к этим информационным ресурсам. При этом эфиры "Дождя" и "Эха Москвы" можно продолжать слушать и смотреть на YouTube (Эхо Москвы"", "Дождь") , а также через их мобильные приложения.

Отметим, что "Эхо Москвы" и "Дождь", вынужденные учитывать угрозы российских властей по поводу недопустимости публикации каких-либо сведений о войне против Украины кроме тех, которые предоставляют Кремль, минобороны РФ и другие госучреждения, давали высказываться политикам, экспертам, общественным деятелям, которые рассказывали о происходящем в Украине после вторжения российских войск.

Эту журналистскую работу в Генпрокуратуре РФ расценили так: "В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <…> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам". В Генпрокуратуре РФ утверждают, что размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя. В связи с этим "Генеральной прокуратурой РФ в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и "Газпром-медиа" направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения", добавили в ведомстве.

Таким образом Кремль через Генпрокуратуру и Роскомнадзор осуществляет "зачистку" российских средств массовой информации, которые давали россиянам возможность узнать правду о происходящем в Украине.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал следующий комментарий: "1. Редакция Эха Москвы категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. 2. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ".