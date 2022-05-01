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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 15:37

Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом

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Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом

В социальных сетях сообщают, что в населенном пункте Стрелецкий в районе Белгорода произошел взрыв.

В Стрелецком находится крупный склад боеприпасов.

Это не первый подобный инцидент на складах боеприпасов в этом районе.

Российская сторона пока не подтверждает сообщения о взрыве в Стрелецком.


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