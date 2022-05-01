Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом

В социальных сетях сообщают, что в населенном пункте Стрелецкий в районе Белгорода произошел взрыв.

В Стрелецком находится крупный склад боеприпасов.

Это не первый подобный инцидент на складах боеприпасов в этом районе.

Российская сторона пока не подтверждает сообщения о взрыве в Стрелецком.