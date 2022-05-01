Появились сообщения об очередном взрыве под Белгородом
В социальных сетях сообщают, что в населенном пункте Стрелецкий в районе Белгорода произошел взрыв.
В Стрелецком находится крупный склад боеприпасов.
Это не первый подобный инцидент на складах боеприпасов в этом районе.
Российская сторона пока не подтверждает сообщения о взрыве в Стрелецком.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
В Белгородской области, около границы с Украиной, горит склад боеприпасов
В Белгородской области, около границы с Украиной, горит склад боеприпасов