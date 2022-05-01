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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 19:01

Первомай в Париже: демонстранты бьют витрины и строят баррикады

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Первомай в Париже: демонстранты бьют витрины и строят баррикады Первомай в Париже: демонстранты бьют витрины и строят баррикады

В центре Парижа происходят столкновения между полицией и ультраправой молодежью, присоединившейся к участникам Первомайской демонстрации.

Издание Midi Libre пишет, что молодые люди в черных капюшонах бьют витрины магазинов и поджигают мусорные баки.

Полиция преградила дорогу демонстрантам, остановив шествие.

Издание Le Parisien пишет, что в демонстрации, по оценкам полиции, принчали участие около 6 тысяч человек, среди них было около 200 молодых людей в черном.

Издание пишет, что вскоре после того, как колонна демонстрантов покинула площадь Республики, от нее отделилась группа "в черном". Первые столкновения с полицией произошли возле станции метро Оберкампф. Недалеко от бульвара Вольтера демонстранты попытались возвести баррикаду, было разбито первая витрина - окно в офисе страховой компании. Затем были выбиты стекла в ресторане "Макдональдс".


Полиция применяет слезоточивый газ и другие средства для разгона массовых беспорядков.

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