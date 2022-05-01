Берлинский суд запретил проводить антиизраильскую демонстрацию

Административный суд Берлина отверг апелляцию против решения германской полиции временно запретить проведение в столице ФРГ демонстраций солидарности с палестинцами. Об этом сообщает панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби".

Суд согласился с тем, что антисемитские выступления во время предыдущих антиизраильских манифестаций являются достаточным основанием для запрета нынешней демонстрации. Организаторы еще не определились, оспаривать ли решение в суде высшей инстанции.

Добавим, что манифестация была запланирована на 29 апреля. В последнюю пятницу Рамадана по инициативе иранских властей отмечается "Всемирный день Иерусалима", который традиционно знаменуется демонстрациями с призывами уничтожить Израиль.