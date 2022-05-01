Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 13:20

Берлинский суд запретил проводить антиизраильскую демонстрацию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Берлинский суд запретил проводить антиизраильскую демонстрацию

Административный суд Берлина отверг апелляцию против решения германской полиции временно запретить проведение в столице ФРГ демонстраций солидарности с палестинцами. Об этом сообщает панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби".

Суд согласился с тем, что антисемитские выступления во время предыдущих антиизраильских манифестаций являются достаточным основанием для запрета нынешней демонстрации. Организаторы еще не определились, оспаривать ли решение в суде высшей инстанции.

Добавим, что манифестация была запланирована на 29 апреля. В последнюю пятницу Рамадана по инициативе иранских властей отмечается "Всемирный день Иерусалима", который традиционно знаменуется демонстрациями с призывами уничтожить Израиль.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:12 Во Франции умерла "королева ночи" Режин, дочь польских евреев
13:48 Горсовет: сегодня возможна эвакуация мирных граждан из Мариуполя в Запорожье
13:20 Берлинский суд запретил проводить антиизраильскую демонстрацию
12:50 Под Сочи разбился директор курорта "Красная поляна"
12:41 СБУ: раскрыта группа, намеревавшаяся сбить пассажирский самолет, чтобы возложить вину на Украину
12:01 Российский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Швеции
11:49 Минобороны РФ заявляет, что в Одессе было уничтожено оружие, поступившее в Украину из стран Запада
11:10 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 67-й день войны
09:27 В Киеве состоялась встреча президента Украины и спикера Палаты представителей США
07:13 Бои в Херсонской области: украинцы заявляют об уничтожении РЭБ, минобороны РФ утверждает, что обстреляны гражданские объекты
Загрузка...