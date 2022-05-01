В Киеве состоялась встреча президента Украины и спикера Палаты представителей США

Утром в воскресенье, 1 мая, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

"Я вам благодарен за этот сигнал. Сигнал мощной поддержки Украины со стороны народа США, Конгресса, двухпартийной поддержки. Это говорит о том, что США являются лидером поддержки Украины во время войны против агрессии РФ и я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете Украине защищать суверенитет и территориальную целостность", – приводит агентство "Интерфакс-Украина" слова Зеленского.

Президент Украины отметил важность обращения президента США Джо Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд.

Пелоси заявила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать Киеву, пока эта борьба не завершится.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги.