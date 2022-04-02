Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи

В субботу, 2 апреля, российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи (Харьковская область), здание частично повреждено.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на главу Харьковской области Олега Синегубова. Местные власти пытаются эвакуировать людей.

Синегубов отметил, что около 70 пациентов и персонал больницы нуждаются в немедленной эвакуации.

В этот же день российскими силами был нанесен ракетный удар по территории Центрального парка Харькова, где в этот момент находились работники коммунальных служб. Один человек получил ранение.