СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде. Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщает телеграм-канал "Медузы" со ссылкой на сайт СК.

"1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода", - сообщает СК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью Fox News взрывы складов с боеприпасами и нефтебазы в Белгороде, сказав: "Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующий. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ и тогда, когда они разговаривают со мной".

Напомним, в пятницу, 1 апреля, возник сильный пожар на нефтебазе в Белгороде (РФ, недалеко от границы с Украиной). В пресс-службе МЧС РФ заявили, что горят резервуары с топливом, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары.

Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде возник после того, как два вертолета украинских ВВС нанесли по ней ракетный удар.