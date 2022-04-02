Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 09:56

Британская разведка: ВСУ захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Британская разведка: ВСУ захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова

Как сообщила 2 апреля разведка минобороны Великобритании, украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова, а в Киевской области продолжают наступательные действия.

По данным британской разведки, украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

Российские войска были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня войны.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...