Британская разведка: ВСУ захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова

Как сообщила 2 апреля разведка минобороны Великобритании, украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова, а в Киевской области продолжают наступательные действия.

По данным британской разведки, украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

Российские войска были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня войны.