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NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 08:52

Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали 158 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали 158 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 2 апреля) в результате действий российской армии на территории Украины погибли не менее 158 несовершеннолетних, 254 ребенка получили ранения.

В офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 71, Харьковской – 56, Черниговской – 46, Николаевской – 31, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.


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