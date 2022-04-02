Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре

Российские силы разогнали мирный митинг жителей Энергодара в Запорожской области, которые выступали "против российской оккупации". Об этом сообщил местный телеграм-канал "Енергодар".

По данным канала, когда участники акции протеста стали расходиться, россияне стали задерживать протестующих. Через несколько минут в городе произошла серия громких взрывов, вероятно, светошумовых гранат.

Украинская госкомпания "Энергоатом" также сообщила (по данным ВВС, что жители города собрались утром на митинг, пели гимн Украины и разговаривали. За всем происходящим наблюдали российские военные. Когда народ стал расходиться, послышались разрывы, стрельба; площадь заволокло дымом, люди бросились врассыпную, у припаркованных машин сработала сигнализация.