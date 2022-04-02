Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа

Правительство Литвы сообщило, что страна больше не покупает российский газ – это решение принято на фоне требований Москвы расплачиваться за топливо в рублях и ее агрессии против Украины, сообщает ВВС.

Литовское министерство энергетики заявило, что с начала апреля импорт российского газа полностью прекращен, а потребности страны покрываются за счет поставок сжиженного природного газа через морской терминал в Клайпеде.

"Мы стали первой страной ЕС среди получателей газа "Газпрома", получившей независимость от поставок российского газа, - сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, - это стало результатом многолетней целенаправленной политики в области энергетики и своевременно принятых инфраструктурных решений".

Говоря об "инфраструктурных решениях", Крейвис имеет в виду СПГ-терминал, открытый в Клайпеде в 2014 году. По данным агентства ТАСС, он обошелся Литве в 101 млн евро; еще 56 млн евро Вильнюс будет ежегодно платить в течение десяти лет норвежской компании Hoeg LNG, которая специально для проекта построила судно Independence для доставки газа.

Как сообщает литовская пресса, в 2021 году Литва покупала примерно треть своего газа у "Газпрома", однако сумела значительно снизить зависимость от российского монополиста. В январе Вильнюс также не покупал газ у России.