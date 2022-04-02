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NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 11:55

Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"

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Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"

Российская авиация и ракетные войска за прошедшую ночь поразили "67 военных объектов Украины", заявил в субботу, 2 апреля, официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его заявление приводит РИА Новости.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.

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