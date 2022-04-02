Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
Украинские СМИ, в том числе "Обозреватель", сообщают, что российские военные взяли в заложницы Марианну Вышемирскую – одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя. Информация об этом, как пишет "Обозреватель", получена от волонтеров.
По словам волонтеров, они пытались вывезти Марианну с новорожденным по просьбе ее родственников на подконтрольную Украине территорию, однако сделать этого не удалось.
Ранее интернет было выложено записанное россиянами интервью с Марианной, содержащее, по мнению украинских экспертов, многочисленные склейки.
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// NEWSru.co.il // В мире // 09 марта 2022
Власти Мариуполя заявляют, что российские войска разбомбили роддом и детскую больницу
Власти Мариуполя заявляют, что российские войска разбомбили роддом и детскую больницу