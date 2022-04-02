В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин

1 апреля после поисков, продолжавшихся более двух недель, украинская полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина. Об этом сообщает издание LB.ua, где он работал более 10 лет.

13 марта Макс Левин и его коллега Алексей Чернышев выехали в район боевых действий. Известно, что они добрались на машине до села Гута Межигорская, оставили там машину, и пешком направились в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними прервалась. О судьбе Алексея Чернышева пока ничего не известно.

Макс Левин сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL ).

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.