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NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 09:17

Генштаб ВСУ: российские войска в Приднестровье проводят передислокацию

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Генштаб ВСУ: российские войска в Приднестровье проводят передислокацию

В краткой сводке на утро 38-го дня войны Генштаб украинской армии утверждает, что российские войска в Приднестровье проводят передислокацию.

"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - отмечает Генштаб ВСУ.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова не будет поддерживать международные санкции против России.


Напомним, 9 марта Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что РФ способна привлечь к боям на территории Украины военных из Приднестровья.

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