В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины

В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся в настоящее время на территории Украины. Так, по предварительной информации, на территории Украины дислоцированы 78 батальонно-тактических групп (БТГр). Эти данные приводит ТСН.

"В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется)", - рассказали в Генштабе ВСУ.