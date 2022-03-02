Беженка из Киева: "Я просто видела впереди цель и ехала"
Редакция NEWSru.co.il побеседовала с Натальей Хоменко, журналисткой из Киева, которая смогла выехать с двумя маленькими детьми и собакой в Польшу. Это заняло у них четыре дня. Наталья говорит, что им повезло. Мы приводим рассказ Натальи от первого лица с небольшой редактурой.
24 февраля, примерно в 5:38 утра, я проснулась от звуков двух взрывов. Побежала читать новости и выяснила, что объявили войну. Около шести утра прогремел еще один взрыв. Проснулись мои родители, которые к этому времени уже были у нас. Они живут в Киеве, а мы за городом. Они приехали к нам сначала 14 февраля, потом все-таки уехали, а 21-го вернулись.
Моя старшая дочь со своим молодым человеком и друзьями тоже выехали из Киева к нам. Они были на левом берегу в многоэтажке, там было совсем страшно.
Удивительно, как буквально сразу мой организм перестроился и научился мыслить какими-то другими категориями. Я понимала, что не выспалась, и спокойно думала, что если в ближайшие полчаса взрывов не будет, я должна немного поспать или полежать, чтобы набраться сил.
Мои два мальчика, пять и девять, сразу восприняли это как приключение. Я раньше ругала фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна", потому что он как бы давал людям понять, что Холокост мог быть не так страшен. Но сейчас я понимаю, что веду себя с моими детьми точно так же. Они знают, что происходит, но, к счастью, воспринимают это как приключение.
Еще 25 числа утром я не думала, что мы уедем. Но потом поняла, что пока можно, надо вывозить младших детей. Родители и старшая дочь уезжать отказались. Побросала в машину вещи, продукты, посадила детей и собаку. Точнее, собака сама сразу заскочила в машину и затаилась на заднем сиденьи. Обычно наш пес тяжело переносит дорогу, но на этот раз он лежал тихо на дне машины. Забегая вперед, скажу, что когда я стала волонтерить во Вроцлаве на вокзале, там все говорили, что животные вели себя в дороге очень тихо.
Мы выехали около трех, и ближайшие 140 километров до Житомира ехали восемь часов. Обычно мы выезжаем на житомирскую трассу в районе Ирпеня и Бучи, но на тот момент там уже была фашистская техника, поэтому я сначала долго ехала проселочными дорогами.
В Житомир мы приехали уже ближе к полуночи. Был уже комендантский час, но на блок-постах люди были очень доброжелательны. Как уже потом выяснилось, на блок-постах вообще с большим пониманиям относятся к машинам, в которых женщины и дети. Есть сайт, на котором люди предлагают свою помощь и жилье. Я позвонила там одним людям, и они сказали, что нас пристроят, но у них уже были беженцы. В конце концов ночлег нам нашла мама - у знакомых.
Утром нам нужно было выгулять собаку и срочно ехать дальше, но начался обстрел. Мы не стали искать подвал, а сели на полу в ванной. Точнее, старший ребенок залез в саму ванну, благо, она чугунная. Младший сидел и ел на собачьем коврике. А собака бегала и нас облизывая, не очень понимая, почему мы заняли ее место. Вывели собаку, прыгнули в машину. Опять завыли сирены.
В тот день мы доехали до Ковеля, где у нас были дальние знакомые. Дороги уже были свободные, но везде стояли блок-посты. Детям было интересно, все такое новое. "Ой, мама, смотри, противотанковые ежи! И не в музее, а живьем!"
Я была одновременно водителем, буфетчицей, аниматором, собачьей мамой. Но дети держались молодцом. Я думала, что будет хуже, но оказалось, что организм группируется, и ты расслабляешься только в тот момент, когда есть поддержка.
Я просто видела впереди цель и ехала.
В Ковеле мы сразу пошли в подвал, потому что гудели сирены. Позже сирены снова гудели, но мы никуда не ходили, разве что в коридор. Там нам дали помыться, отогреться, накормили, с собой снарядили еды.
Фактически к границе мы уже ехали двумя машинами, еще с одной семьей. И это была большая удача, потому что на границе мы стояли в очереди сутки, и могли друг друга подменять. Пока одна бегает в туалет, вторая может передвинуть обе машины. И это нам еще повезло, потому что люди и по трое суток стояли. Еще в Ковеле я обнаружила, что у меня пробиты два колеса. Каждые несколько километров я останавливалась и подкачивала колеса, но понимала, что должна до границы на них доехать.
На границе с Польшей огромное количество волонтеров - с обеих сторон. Люди несут беженцам горячую еду, супы, детям сладости и фрукты. Стоят горы памперсов и других необходимых вещей. На детей это произвело огромное впечатление. Что эти сутки что мы там стояли столько местных жителей были готовы нам помочь.
Спать было нельзя. Если зазеваешься и сразу не передвинешь машину, твоя очередь пропала.
Мужчин младше 60 не выпускают, но были мужчины, которые просто подвозили свои семьи. А нашу спутницу, которая вела вторую машину, муж учил водить накануне.
Въезжать в Польшу можно было по любым документам, даже по украинскому внутреннему паспорту, по свидетельству о рождении. Никто ничего не проверял, на собаку документы не просили.
По ту сторону границы всех тоже ждали волонтеры. А за нами приехали друзья из Вроцлава.
Теперь мы ходим уже во Вроцлаве на местный вокзал, куда приезжают беженцы на поездах. На вокзале много волонтеров - с питанием, одеждой, детскими колясками и так далее. Помимо волонтеров есть и представители государственных служб, которые помогают решать юридические вопросы.
Да, в Польше и Германии проезд для беженцев бесплатный, нужно только показать украинский паспорт.
Местные всем предлагают жилье и транспорт. Поляки, конечно, фантастические люди. Во Вроцлаве, например, сейчас нельзя украинцу снять квартиру, потому что денег никто не возьмет. Говорят, если очень хочешь платить за жилье, переведи эту сумму Украине.
Пока мы ехали, у меня было такое ощущение, что я в фильме-катастрофе, когда ты едешь, а за тобой уже взрываются мосты и горят дороги. Я почему-то решила не ехать мимо Житомирского аэропорта, а уже на следующее утро туда начали прилетать ракеты. Как только мы въехали в Ковель, начались обстрелы. Когда выехали и поехали к границе, обстрелы стали непрерывными…
Очень страшно за родителей и дочь.
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