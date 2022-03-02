Беженка из Киева: "Я просто видела впереди цель и ехала"

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с Натальей Хоменко, журналисткой из Киева, которая смогла выехать с двумя маленькими детьми и собакой в Польшу. Это заняло у них четыре дня. Наталья говорит, что им повезло. Мы приводим рассказ Натальи от первого лица с небольшой редактурой.

24 февраля, примерно в 5:38 утра, я проснулась от звуков двух взрывов. Побежала читать новости и выяснила, что объявили войну. Около шести утра прогремел еще один взрыв. Проснулись мои родители, которые к этому времени уже были у нас. Они живут в Киеве, а мы за городом. Они приехали к нам сначала 14 февраля, потом все-таки уехали, а 21-го вернулись.

Моя старшая дочь со своим молодым человеком и друзьями тоже выехали из Киева к нам. Они были на левом берегу в многоэтажке, там было совсем страшно.

Удивительно, как буквально сразу мой организм перестроился и научился мыслить какими-то другими категориями. Я понимала, что не выспалась, и спокойно думала, что если в ближайшие полчаса взрывов не будет, я должна немного поспать или полежать, чтобы набраться сил.

Мои два мальчика, пять и девять, сразу восприняли это как приключение. Я раньше ругала фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна", потому что он как бы давал людям понять, что Холокост мог быть не так страшен. Но сейчас я понимаю, что веду себя с моими детьми точно так же. Они знают, что происходит, но, к счастью, воспринимают это как приключение.

Еще 25 числа утром я не думала, что мы уедем. Но потом поняла, что пока можно, надо вывозить младших детей. Родители и старшая дочь уезжать отказались. Побросала в машину вещи, продукты, посадила детей и собаку. Точнее, собака сама сразу заскочила в машину и затаилась на заднем сиденьи. Обычно наш пес тяжело переносит дорогу, но на этот раз он лежал тихо на дне машины. Забегая вперед, скажу, что когда я стала волонтерить во Вроцлаве на вокзале, там все говорили, что животные вели себя в дороге очень тихо.

Мы выехали около трех, и ближайшие 140 километров до Житомира ехали восемь часов. Обычно мы выезжаем на житомирскую трассу в районе Ирпеня и Бучи, но на тот момент там уже была фашистская техника, поэтому я сначала долго ехала проселочными дорогами.

В Житомир мы приехали уже ближе к полуночи. Был уже комендантский час, но на блок-постах люди были очень доброжелательны. Как уже потом выяснилось, на блок-постах вообще с большим пониманиям относятся к машинам, в которых женщины и дети. Есть сайт, на котором люди предлагают свою помощь и жилье. Я позвонила там одним людям, и они сказали, что нас пристроят, но у них уже были беженцы. В конце концов ночлег нам нашла мама - у знакомых.

В тот день мы доехали до Ковеля, где у нас были дальние знакомые. Дороги уже были свободные, но везде стояли блок-посты. Детям было интересно, все такое новое. "Ой, мама, смотри, противотанковые ежи! И не в музее, а живьем!"

Я была одновременно водителем, буфетчицей, аниматором, собачьей мамой. Но дети держались молодцом. Я думала, что будет хуже, но оказалось, что организм группируется, и ты расслабляешься только в тот момент, когда есть поддержка.

Я просто видела впереди цель и ехала.

В Ковеле мы сразу пошли в подвал, потому что гудели сирены. Позже сирены снова гудели, но мы никуда не ходили, разве что в коридор. Там нам дали помыться, отогреться, накормили, с собой снарядили еды.

Фактически к границе мы уже ехали двумя машинами, еще с одной семьей. И это была большая удача, потому что на границе мы стояли в очереди сутки, и могли друг друга подменять. Пока одна бегает в туалет, вторая может передвинуть обе машины. И это нам еще повезло, потому что люди и по трое суток стояли. Еще в Ковеле я обнаружила, что у меня пробиты два колеса. Каждые несколько километров я останавливалась и подкачивала колеса, но понимала, что должна до границы на них доехать.

На границе с Польшей огромное количество волонтеров - с обеих сторон. Люди несут беженцам горячую еду, супы, детям сладости и фрукты. Стоят горы памперсов и других необходимых вещей. На детей это произвело огромное впечатление. Что эти сутки что мы там стояли столько местных жителей были готовы нам помочь.

Мужчин младше 60 не выпускают, но были мужчины, которые просто подвозили свои семьи. А нашу спутницу, которая вела вторую машину, муж учил водить накануне.

Въезжать в Польшу можно было по любым документам, даже по украинскому внутреннему паспорту, по свидетельству о рождении. Никто ничего не проверял, на собаку документы не просили.

По ту сторону границы всех тоже ждали волонтеры. А за нами приехали друзья из Вроцлава.

Теперь мы ходим уже во Вроцлаве на местный вокзал, куда приезжают беженцы на поездах. На вокзале много волонтеров - с питанием, одеждой, детскими колясками и так далее. Помимо волонтеров есть и представители государственных служб, которые помогают решать юридические вопросы.

Да, в Польше и Германии проезд для беженцев бесплатный, нужно только показать украинский паспорт.

Местные всем предлагают жилье и транспорт. Поляки, конечно, фантастические люди. Во Вроцлаве, например, сейчас нельзя украинцу снять квартиру, потому что денег никто не возьмет. Говорят, если очень хочешь платить за жилье, переведи эту сумму Украине.

Пока мы ехали, у меня было такое ощущение, что я в фильме-катастрофе, когда ты едешь, а за тобой уже взрываются мосты и горят дороги. Я почему-то решила не ехать мимо Житомирского аэропорта, а уже на следующее утро туда начали прилетать ракеты. Как только мы въехали в Ковель, начались обстрелы. Когда выехали и поехали к границе, обстрелы стали непрерывными…