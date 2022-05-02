Глава администрации: в Луганской области в результате обстрелов за последние сутки есть жертвы, разрушены десятки домов

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими военными территории Луганской области Украины погибли трое мирных граждан, еще трое получили ранения (в их числе 12-летний ребенок), сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Погибла жительница Золотого, еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной.

Он также сообщил о значительных разрушениях за последние сутки: "По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом".

По данным Гайдая, 1 мая города и села Луганской области 18 раз подвергались обстрелам.