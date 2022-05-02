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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 09:31

Глава администрации: в Луганской области в результате обстрелов за последние сутки есть жертвы, разрушены десятки домов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава администрации: в Луганской области в результате обстрелов за последние сутки есть жертвы, разрушены десятки домов

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими военными территории Луганской области Украины погибли трое мирных граждан, еще трое получили ранения (в их числе 12-летний ребенок), сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Погибла жительница Золотого, еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной.

Он также сообщил о значительных разрушениях за последние сутки: "По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом".


По данным Гайдая, 1 мая города и села Луганской области 18 раз подвергались обстрелам.

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