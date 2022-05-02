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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 11:26

Минобороны РФ: за сутки поражены 38 военных объектов Украины

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Минобороны РФ: за сутки поражены 38 военных объектов Украины

Министерство обороны РФ 2 мая представило очередной отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 68-й день, называют "военной спецоперацией".

Как обычно, текст отчета начинается со слов о поражении целей "высокоточным оружием". "Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичева. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники. Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийская батарея на огневых позициях. Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.", – заявляет минобороны РФ.


"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

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