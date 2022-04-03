Министр: в Украине уничтожены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил 3 апреля, что в результате войны в Украине уничтожены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По оценке Чернышева, для восстановления базовой инфраструктуры после войны уже на начальном периоде потребуются десятки миллиардов долларов.

В общей сложности, на восстановление городов и агломераций, по оценке министра, потребуются сотни миллиардов долларов.