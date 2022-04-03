Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 10:34

Министр: в Украине уничтожены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр: в Украине уничтожены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил 3 апреля, что в результате войны в Украине уничтожены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По оценке Чернышева, для восстановления базовой инфраструктуры после войны уже на начальном периоде потребуются десятки миллиардов долларов.

В общей сложности, на восстановление городов и агломераций, по оценке министра, потребуются сотни миллиардов долларов.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:30 "Гаарец": МИД Израиля отмежевался от заявления посла в Украине, назвавшего убийство жителей Бучи военным преступлением
20:14 В городе на севере Китая введен 4 уровень угрозы из-за вспышки чумы среди грызунов
18:34 Зеленский обратился к матерям российских солдат: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили"
18:21 Минобороны РФ заявило, что свидетельства о массовых убийствах в Буче сфальсифицированы
17:00 Посол Израиля в Украине о кадрах из Бучи: "Это военное преступление"
16:16 Стрельба в центре Сакраменто, не менее шести погибших
16:08 Совет безопасности Украины: Россия готовится к затяжной войне
15:20 В Белгородской области России вновь прогремели взрывы
14:59 Российские военные вновь обстреляли Николаев
14:55 Великобритания требует расследования преступлений в Буче: "Россия использует изнасилование как оружие"
Загрузка...