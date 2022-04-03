Российская армия обстреляла цели в районе Одессы

Рано утром в воскресенье, 3 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одессе, в некоторых районах города возникли пожары, передает агентство УНIАН.

Часть ракет была сбита ПВО, заявляют в горсовете Одессы.

Точных сведений о том, по каким целям наносились удары, пока нет. Поступают сведения о том, что пострадал "инфраструктурный объект".

Информация о причиненном ущербе уточняется. По предварительным данным, жертв нет.

Местные власти призывают жителей Одессы сохранять спокойствие.

Российские источники сообщают об уничтожении нефтеперерабатывающего завода, с которого поставлялось топливо для вооруженных сил Украины.

По сведениям украинской стороны ракетные удары были нанесены с российских кораблей.