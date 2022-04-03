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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 07:28

Российская армия обстреляла цели в районе Одессы

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Одесса. Весна 2022

Рано утром в воскресенье, 3 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по целям в Одессе, в некоторых районах города возникли пожары, передает агентство УНIАН.

Часть ракет была сбита ПВО, заявляют в горсовете Одессы.

Точных сведений о том, по каким целям наносились удары, пока нет. Поступают сведения о том, что пострадал "инфраструктурный объект".


Информация о причиненном ущербе уточняется. По предварительным данным, жертв нет.

Местные власти призывают жителей Одессы сохранять спокойствие.

Российские источники сообщают об уничтожении нефтеперерабатывающего завода, с которого поставлялось топливо для вооруженных сил Украины.

По сведениям украинской стороны ракетные удары были нанесены с российских кораблей.

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