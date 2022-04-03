Sunday Times: Великобритания поставит Украине ракеты "земля-море" для защиты Одессы

Как пишет лондонская газета Sunday Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил членам правительства, что намерен начать поставку Украине противокорабельных ракет, чтобы защитить страну от угрозы с моря.

В первую очередь речь идет об Одессе, по которой наносят удары российские военные корабли. Согласно публикации, вооружения должны предотвратить возможное наступление на Одессу. "Мы включим более высокую передачу", - заявил глава правительства.

Джонсон напомнил, что поставленные Великобританией противотанковые ракеты помогли остановить наступление российских войск на Киев. Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что именно Одесса станет следующей целью, и что атака будет вестись с моря. Этого опасается и руководство Украины.

Отметим: многие эксперты в последнее время заявляли, что у России нет возможности для высадки крупного десанта в районе Одессы. Однако ни британские, ни украинские власти, судя по всему, не разделяют этой оценки.

В ночь на 3 апреля российские военные корабли нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадала стратегическая инфраструктура крупнейшего порта Украины.