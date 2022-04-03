ВСУ: взяты под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью
В воскресенье, 3 апреля, поступила информация о том, что подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью.
Об этом сообщает агентство УНIАН со ссылкой на источники в ВСУ. Сообщение проиллюстрировано фотографией водружения в указанном районе государственного флага Украины.
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