ВСУ: взяты под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью

В воскресенье, 3 апреля, поступила информация о том, что подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью.

Об этом сообщает агентство УНIАН со ссылкой на источники в ВСУ. Сообщение проиллюстрировано фотографией водружения в указанном районе государственного флага Украины.