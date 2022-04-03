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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 14:29

ВСУ: взяты под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью

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ВСУ: взяты под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью

В воскресенье, 3 апреля, поступила информация о том, что подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок госграницы с Беларусью.

Об этом сообщает агентство УНIАН со ссылкой на источники в ВСУ. Сообщение проиллюстрировано фотографией водружения в указанном районе государственного флага Украины.


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