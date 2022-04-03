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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 16:16

Стрельба в центре Сакраменто, не менее шести погибших

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Стрельба в центре Сакраменто, не менее шести погибших

Около 2 часов ночи неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в центре Сакраменто, возле ресторана El Santo.

По словам, свидетелей были слышны не менее 50 выстрелов.

Местный департамент полиции в "твиттере" написал, что убиты не менее шести человек, и еще 9 получили ранения. "Офицеры обнаружили по меньшей мере 15 жертв стрельбы, включая шестерых погибших", - говорится в "твиттере".

Стрелявшему удалось скрыться. Ведется его розыск. В центре города перекрыты несколько улиц, полиция попросила жителе избегать указанного района.


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