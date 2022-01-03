Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 января 2022 г., 13:25

Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в связи с сильными болями в животе. Медики проверяют необходимость операции.

Об этом сообщил СМИ личный врач Болсонару.

Напомрим, Болсонару страдает от желудочной непроходимости, которая стала результатом пережитого политиком покушения.

Это не первая внезапная госпитализация бразильского президента с подобными симптомами. В июле Болсонару был госпитализирован в связи с икотой, которая не прекращалась десять дней, и болями в животе.


В 2018 году на Болсонару было совершено нападение. Он был ранен ножом в живот, причем пострадал кишечник. С тех пор ему сделали несколько операций.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июля 2021
Президент Бразилии госпитализирован после многодневной икоты

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:25 Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе
10:58 Байден заверил Зеленского в нерушимой поддержке США
00:26 Премьер-министр Судана объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста
21:53 Власти Болгарии уверены, что у многих умерших от COVID-19 были поддельные сертификаты о вакцинации
13:11 Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом
10:46 Сотни сожженных машин: Франция отметила Новый год
10:19 Житель Южной Кореи бежал в КНДР
09:01 В здании парламента ЮАР в результате пожара обрушилась крыша
05:55 Посольство Израиля в Киеве осудило марш в честь Бандеры
17:35 В возрасте 49 лет умерла режиссер и аниматор Галина Воропай
Загрузка...