Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в связи с сильными болями в животе. Медики проверяют необходимость операции.
Об этом сообщил СМИ личный врач Болсонару.
Напомрим, Болсонару страдает от желудочной непроходимости, которая стала результатом пережитого политиком покушения.
Это не первая внезапная госпитализация бразильского президента с подобными симптомами. В июле Болсонару был госпитализирован в связи с икотой, которая не прекращалась десять дней, и болями в животе.
В 2018 году на Болсонару было совершено нападение. Он был ранен ножом в живот, причем пострадал кишечник. С тех пор ему сделали несколько операций.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 июля 2021
Президент Бразилии госпитализирован после многодневной икоты
Президент Бразилии госпитализирован после многодневной икоты