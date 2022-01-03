Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в связи с сильными болями в животе. Медики проверяют необходимость операции.

Об этом сообщил СМИ личный врач Болсонару.

Напомрим, Болсонару страдает от желудочной непроходимости, которая стала результатом пережитого политиком покушения.

Это не первая внезапная госпитализация бразильского президента с подобными симптомами. В июле Болсонару был госпитализирован в связи с икотой, которая не прекращалась десять дней, и болями в животе.

В 2018 году на Болсонару было совершено нападение. Он был ранен ножом в живот, причем пострадал кишечник. С тех пор ему сделали несколько операций.