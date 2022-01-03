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NEWSru.co.il :: В мире3 января 2022 г., 00:26

Премьер-министр Судана объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста

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Премьер-министр Судана объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста

В воскресенье, 2 января, премьер-министр Судана Абалла Хамдок объявил о том, что уходит в отставку.

"Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять любимой страной", - сказал он в обращении, которое транслировалось государственным телеканалом. Он выразил надежду, что другим политикам удастся построить гражданское и демократическое общество.

Абалла Хамдок отметил, что за два года, что он находился во главе правительства, "удалось вывести Судан из международной изоляции".


25 октября военные задержали Хамдока и нескольких членов его правительства. В стране было введено чрезвычайное положение. Уже на следующий день, 26 октября, Хамдок вместе с женой вернулся в столичную резиденцию, где находился под домашним арестом.

В конце ноября военные и Хамдок договорились о его возвращении на пост премьера и формировании правительства технократов.

В воскресенье, 2 января, во время акции протеста против власти военных, проходившей в Хартуме, были убиты двое демонстрантов. Всего с конца октября погибли более 50 демонстрантов.

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