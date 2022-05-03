Байден поддержал право женщин на аборт

Президент США Джо Байден прокомментировал попавшую в СМИ информацию о том, что Верховный суд намерен пересмотреть принятое в 1973 году решение по делу "Роу против Уэйда", гарантирующее женщинам право на аборт.

"Право женщины на выбор является фундаментальным. Вердикт Роу остается в силе почти 50 лет. Как справедливость, так и стабильность нашей правовой системы требуют, что ситуация не менялась", - заявил Байден.

Президент подчеркнул: он не знает, является ли опубликованный черновик подлинным. Он призвал членов Конгресса закрепить право на аборт законодательно, а избирателей – проголосовать на выборах за кандидатов, поддерживающих право на выбор.

"Роу против Уэйда" считается вехой в истории американского правосудия. Он разрешает аборты до срока независимой жизнеспособности плода. При этом отдельным штатам разрешается вводить дополнительные ограничения.

Вопрос о праве женщин распоряжаться своим телом – один из самых острых в США. Демократы традиционно отстаивают свободу выбора, республиканцы, стремясь к ограничению абортов, заявляют, что выступают за право еще не рожденного младенца на жизнь.