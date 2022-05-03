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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 15:31

Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой

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Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил по видеосвязи перед Верховной Радой Украины, таким образом став первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту с начала войны.

В своем выступлении Джонсон объявил, что Великобритания выделит Украине дополнительную военную помощь на 300 млн фунтов.

"Украина победит, Украина будет свободна", - заявил британский премьер.


Также 3 мая впервые с начала вторжения российских войск в Украину на заседании Верховной Рады впервые выступил президент Украины Владимир Зеленский. Парламентарии встретили президента овацией.

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