Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил по видеосвязи перед Верховной Радой Украины, таким образом став первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту с начала войны.

В своем выступлении Джонсон объявил, что Великобритания выделит Украине дополнительную военную помощь на 300 млн фунтов.

"Украина победит, Украина будет свободна", - заявил британский премьер.

Также 3 мая впервые с начала вторжения российских войск в Украину на заседании Верховной Рады впервые выступил президент Украины Владимир Зеленский. Парламентарии встретили президента овацией.