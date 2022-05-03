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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 19:15

В Донецкой области в результате обстрела завода российскими войсками погибли не менее 10 человек

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Власти Донецкой области: в результате обстрела завода погибли не менее 10 человек

Во вторник, 3 мая, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода погибли не менее 10 человек и еще 15 были ранены.

"По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше. Россияне точно знали, куда целили - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", - написал Кириленко в своем Facebook.

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